Die EU Justiz Mafia, will uralt Präsidenten Berater als Justiz Aufsicht einsetzen in Albanien

Sylvain Gamber (political chief of EU delegation) für die Justiz Reform zuständig, ist im Modell des EU Betruges und der IRZ-Stiftung aber ein Experte (Verträge), für Fischerei in der EU und Norwegen.

Politische Besetzungen wie in altere Zeit, als die Justiz ruiniert wurde. Aufsicht führt ein alter Bekannter über die Justiz. Kopiert von der Weisungs gebundenen peinlichen Deutschen Justiz, wo die Dümmsten höchste Posten erhalten, ohne Qualifikation. Margarete Kopper als Generalstaatsanwältin in Berlin, Sussane Baer, Betrügerin und Gender Tussi

Arthur Metani

“ KED unter der Führung des treuen Ehepaares Edi Rama Dvorani – Arta Marku, bereit, die Befehle ihres Ministerpräsidenten zu erfüllen, dessen Aufgabe es ist, jede Zelle der neuen Justizorgane zu erobern“, heißt es in der Erklärung des Sekretärs der DP. zu langfristigen rechtlichen Problemen im August dieses Jahres, kurz nachdem Methan zugelassen wurde.

Die weiß getünchte Entscheidung des KED, Methan zuzulassen, zeigt, dass der Rat selbst nicht einstimmig war. Fünf Mitglieder, darunter der Vorsitzende des KED Ardian Dvorani, ein Mitglied des Verfassungsgerichts Vitore Tusha, die Mitglieder Fatjona Memcaj, Fatri Islamaj und Eriol Roshi, argumentierten, dass Metanis Position in der öffentlichen Verwaltung nicht politisch sei.

Entgegen der Absicht der DP argumentierten die ehemalige Generalstaatsanwältin Arta Marku und die Richterin Margarita Buhali in der Minderheit, dass Methani vom Rennen ausgeschlossen sei.

Die Aufsichtsbehörde für Justiz ist eine der wichtigsten neuen Institutionen des neuen Systems. Der Inspektor wird für die Untersuchung von Missbräuchen durch Richter und Staatsanwälte aller Ebenen zuständig sein. Sie wird auch Disziplinarverfahren gegen Mitglieder des Obersten Staatsanwaltsrates und des Obersten Justizrates untersuchen und verfolgen und damit die Kontrolle über das gesamte System ausüben.

Methan wird in der Entscheidung mit der Aussage zitiert, dass der Präsident der Republik von „jeglicher politischen Tätigkeit“ ausgeschlossen sei und das Amt eines Mitglieds seines Kabinetts nicht mit Kabinettsmitgliedern anderer Institutionen gleichgesetzt werden könne. Er hat sich auch dafür ausgesprochen, dass er für drei verschiedene Präsidenten gearbeitet hat, die von verschiedenen parlamentarischen Mehrheiten gewählt wurden.

http://www.gazetadita.al/si-e-legalizoi-ked-kandidatin-politik-per-inspektorin-e-larte-te-drejtesise/

Noch mehr Autos von Staatsangestellten, oder besser gesagt, korrupten Idioten wurden abgefackelt. Darunter dem Chef des Sozial Zentrums in Tirana, einem Richter, einem Strassen Polizisten, oder was sich so nennt

Dumm muss was zum Thema sagen, wo man doch erst einmal untersuchen sollte woher Gent Ibrahimi, seine illegale Luxus Villa hat auf gestohlenen Grundstück gebaut

Die Hirnlose Dumm Frau aus Spanien, die nur Studium von Philologie</strong studiert hat, das ist ein Studium, für Gestalten mit Hirnschaden, sagt man müsste noch 600 Dateieen untersuchen, hat aber das eigene Umfeld nie einem Vetting Prozess untersucht, weil der gesamte EU Apparat, extrem dumm und korrupt ist.

Dumm Leute die so dumm sind, das sie Nichts kapieren, entsendet man seit vielen Jahren, leiten auch in Deutschland Institutionen, ohne Kompetenz, wie Margarete Kopper, als Nonsens Generalstaatsanwältin in Berlin und das Verbrechen hat Vorfahrt, wenn Hirnlose ohne Beruf an die Macht kommen.

“Krijimi i SPAK lajm i mirë”- Shefja e ONM, Calavera: Vettingu, ende 600 dosje në përpunim

Dec 21, 2019

http://www.panorama.com.al/krijimi-i-spak-lajm-i-mire-shefja-e-onm-calavera-vettingu-ende-600-dosje-ne-perpunim/

3. Feuerwehrleute um Überstunden geprellt?

Ende Juli berichtete der FOCUS über den Vorwurf, Koppers Behörde könnte die Berliner Feuerwehrleute, für die sie genauso zuständig ist, um die Bezahlung vieler Überstunden geprellt haben. Jahrelang arbeiteten diese teils bis zu 55 Stunden pro Woche, obwohl nur 48 erlaubt gewesen wären. Hinzu kommt die Manipulierung von Personal Akten, damit „Freunde“ Beförderung erhalten und nicht Partei Gegner, wie in einer Mafia Republik.

In unterschiedlichen Verfahren behauptete Koppers Behörde, dass die Ansprüche teils schon verjährt seien und dass den Feuerwehrleuten bereits mitgeteilt worden sei, dass sie die Verjährung geltend mache.

Margarete Kopper, Null Kompetenz, peinlich, ständig krank und nur mit kriminellen Methoden unterwegs, dank Grünen Mafia in Berlin. Brutaler Rechtsbruch, als man Ermittlungen gegen die Verbrecher Organisation: KfW wegen Fake und Betrugs Projekten im Ausland verweigert. Entmachtet, wegen Unfähigkeit schon 2015

>2. Zeugnisse manipuliert

Der „Tagesspiegel“ berichtete über einen Fall aus den Jahren 2012 und 2013, als Koppers bereits kommissarische beziehungsweise Vize-Polizeipräsidentin war. Es ging um die Besetzung eines ranghohen Postens im Landeskriminalamt. Koppers hatte laut Bericht das Zeugnis eines Referatsleiters nachträglich geändert, obwohl es bereits eine rechtskräftige Urkunde war – und zwar um Negativen. Sie stufte demnach mehrere Noten des Bewerbers herab. Im Gegenzug wurde bei einem anderen Kandidaten, der Koppers womöglich lieber war, die Gesamtnote nachträglich nach oben geschraubt.

Ein rechtswidriger Eingriff in ein laufendes Verfahren für eine ranghohe Stelle, urteilte das Bundesverwaltungsgericht.

Kurz darauf veröffentlichte FOCUS Online Auszüge des anonymen Briefes eines LKA-Beamten an den Berliner Polizeipräsidenten, in dem Koppers einer zu großen Nähe zu kriminellen arabischen Clans bezichtigt wird. „Sie lässt sich strafrechtlich vertreten von einem Anwalt, welcher auch eine arabische Großfamilie vertritt“, heißt es in dem Schreiben unter anderem.

Mitglied im grössten Verbrecher Kartell der Welt, was durch die Clinton’s, Georg Soros, dem US Mafia Clans Gambino installiert wurde

Georg Soros und das Verbrecher Kartell der Deutschen Justiz mit Katharina Barley, SPD

Gangster und der Lesben Club der SPD HIrnlosen:

Lefter Koka, Lesbe Hirnlos: SPD: Barbara Hendricks

Die Frau ist so korrupt, das sie einen Verdienst Orden, auch den vollkommen korrupten Prof. Greim umhängte,der sich u.a. von Monsanto kaufen lies. Korruption und vollkommene Idiotie, fängt bei den SPD Leuten an.

Bundesjustizministerin jubelt über Treffen mit Schwerstkriminellen

Für die Bewerbund als Generalstaatsanwältin in Albanien, braucht man auch keine reale Erfahrung. Plötzlich waren gute Englisch Kenntnisse wichtig, wo angeblich Britische Zertifikate vorgelegt werden, die wie immer inklusive Diplome gefakt und gekauft sind. Gehört direkt zum Mafia identischen Idioten Club der EU EURALIUS Justiz Mission: IRZ Stiftung, was im diesem Club von Dummen normal ist, wie bei GENT Ibrahim, der das Ganze Theater aufbaut, selbst nie einen Job hatte als Anwalt, gefakte Diplome sich kaufte, was jeder im Zimmer in Albanien hängen hat.

Qualifikation zum Verfassungsrichteramt

Hadmut Danisch bezeichnet das GenderKompetenzZentrum als ein von Susanne Baer „selbstgebautes Nicht­schwimmer­becken“.[6] Nach seiner „Einschätzung ist Susanne Baer als Verfassungsrichterin für ihre Zuständigkeits­bereiche weder fachlich befähigt, noch charakterlich geeignet, denn ihre bisher vertretenen Standpunkte sind mit Verfassungs-, insbesondere Prüfungsrecht unvereinbar. Sie stellt ihre feministische Ideologie nicht nur über die geschriebene Verfassung, sondern vertritt dies auch in ihren Schriften“.[7]

Eigene Leistung ist kaum erkennbar, außer dass sie im Rahmen ihrer Ideologie alles einsammelt und sich an amerikanischer Rechtsprechung entlang­hangelt.[12][13][14] Das wirft zwei Fragen auf:

Wofür brauchen die Amerikaner eine deutsche Gastprofessorin, die bislang nichts anderes gemacht hat, als die Ideologie des amerikanischen Radikal­feminismus ins Deutsche zu übersetzen und wiederzukauen?[29] Was macht eine Gender-Aktivistin, deren Kompetenz sich im Wesentlichen auf das Gedankengut der Radikal­feministin Catharine MacKinnons beschränkt, am deutschen Verfassungsgericht?

Vorbild: Dumm aus Deutschland, die Ukraine Faschisten Tussi des Auswärtigem Amtes, zu dumm für Völkerrecht, inklusive Todesschwadronen was man förderte. Dumme Frauen wurden NATO Verteidigungs Ministerinnen, zerstörten überall mit ihren Mafiösen Klientel Gender Politik Murks, das Militär, sogar komplette Marine Einheiten wurden ruiniert. Frauen an höchster Stelle der Marine Führung, als Ausbilder, obwohl man nicht Angelboot Kapitän Kenntnisse hat, keine Verantwortung, noch Kompetenz kennt, versenkten das unsinkbare und neueste Schiff der Norwegischen Marine: ** Helga Schmid, die Stellvertretende Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS), (wenn Mimik schon Alles sagt, über diese Ratte der Quoten Dumm Frauen im Auswärtigem Amte) Die Friedenslüge Vollkommen verblödete Quoten Frauen, nicht nur S. Ceblis im Auswärtigen Amte, sondern heute System

Profi Kriminelle der Privatisierung, aus Brüssel, Deutschland, wollen keine Justiz im Ausland, denn überall sieht es identisch aus.

Umleitung von Geldern der Justiz Mission, in Georg Soros, USAID und anderen Komikern der EU.

Gerti Shalla (Georg Soros), Jan Rudolph (EU Mafia), Marcus Johnson (USAID), welche als Verbrecher Organisation auftrat, über den AAEF Fund, wohl 1 Milliarde stahl, Geldwäsche Banken eröffnete, für Drogen Geschäfte und Landdiebstahl mit gefälschten UrkundeN.