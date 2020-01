Rumänien, Kroatien ziehen ihre Truppen aus dem Irak zurück

Nach der Ermordung des Staatsgastes des Irakischen Premierminister, General Qasem Soleimani, ziehen Rumänien, Kroatien ihre Truppen aus dem Irak zurück.

Nach Ankunft auf dem Flugplatz, als Staatsgast, ermordeten die Amerikaner den Staatsgast, was ein Welt Skandal ist.

Als Irans General Soleimani am 3. Januar in Bagdad landet, warten auf dem Rollfeld zwei Autos, ein Toyota und ein Hyundai. Da hat Donald Trump den Befehl schon erteilt.

Alte Verbündete im Balkan, schon unter den Nazis und bei Massenmorden

Ein rein kriminelles NATO Modell im Irak, Syrien, inklusive Öl Raub.

Romania, Croatia Withdraw Troops from Iraq Amid Tensions

Romania and Croatia have joined other European countries in withdrawing military personnel from Iraq following the escalation of tensions in the Middle East over the killing of a top Iranian general by the US.