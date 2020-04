Slowenien: Auch IFIMES hat nun einen Aufpasser in der „Corona“ Krise: US General Michael Barbero

US Generäle sind immer vollkommen korrupt, erhalten Posten in Firmen oder Organisationen, wenn es um Geschäfte geht.

Die Corona Krise ist vom Pentagon gesteuert und organisiert: Mit Avil Haines, der JHU und jeder erhält einen Aufpasser. Erhielten 80 Milliarden € für Impfstoff Entwicklung von der EU, mit dem EIB Chef: Hoyer und von Ursula von der Leyen, obwohl es nur ein Fake Tarn Firma ist der Pharma Industrie, aber als System. CureVac

Das Drehbuch des Weissen Hauses: 69 Seiten 2020-055.pdf White House Pandemic Playbook, March 27, 2020 (22MB) Operations Elite, für „Amerika first“ da die Georgetown Uni, der Welt Eroberungs Sekte: arya schreiben in ihrem WSJ-Artikel „Ist das Coronavirus so tödlich, wie sie sagen? Die aktuellen Schätzungen über die Covid-19-Todesrate könnten um Größenordnungen zu hoch sein„Unites Church“ gehört in Deutschland als MOON Sekte bekannt, teilweise mit Einreise Verbot in Deutschland, war der Gründer belegt. Kennt sich sehr gut mit den geheimen Programmen der US-Regierung aus.

Tamiflu Betrug von Roche, welche die Lizenz von Man kopiert nur die früheren Betrugs Modelle, um dann billig Firmen aufzukaufen. Der Schweine Grippe,Betrug von Roche, welche die Lizenz von Gilead Sciences und Donald Rumsfield Firma hatten, der Pate für solche Geschäfte. Horst Seehofer war damals Gesundheitsminister, macht mit Vorsatz, erneut bei dem Betrug mit, war Mentor für Ausgehsperren, Reiseeinschränkungen.

Rumsfeld während einer Pressekonferenz Von 1977 bis 1985 arbeitete er sich bei der G.D. Searle & Company (1985 von Monsanto übernommen) zum Vorstandsvorsitzenden hoch und sanierte die Firma grundlegend. So wurden im Zuge der Sanierung 60 Prozent der Arbeitsplätze gestrichen; das Unternehmen kam wieder in die schwarzen Zahlen. Außerdem erhielt die Firma in diesem Zeitraum eine Zulassung für den Süßstoff Aspartam (NutraSweet), der sich zu einem gewinnbringenden Produkt entwickelte.

Horst Seehofer Betrug mit Donald Rumsfeld schon vor 10 Jahren:

Soll natürlich auch wie viele andere Betrugs Pharma Firmen, wie CureVAc, hohe Geldsummen erhalten durch den korrupten EU und Angela Merkel Apparat, für angebliche Impfforschung, was in den letzten 30 Jahren nur noch Betrug und Show war, mit Bestechung.

17.4.2020

General Michael D. Barbero new member of IFIMES Council



Ljubljana, 22 April 2020 – The International Institute for Middle East and Balkan Studies (IFIMES) announced today that Lieutenant General (US Army, retired) Michael D. Barbero has become new member of the IFIMES Council.

Lieutenant General Michael D. Barbero graduated from the United States Military Academy at West Point. In his distinguished career he has served in a wide variety of leadership assignments in the US Army and has commanded forces at every grade, from Lieutenant to Lieutenant General. While a General officer, he spent 46 months in Iraq over 3 separate combat tours of duty.

Lieutenant General (ret.) Michael D. Barbero

Since retirement from the US Army, LTG Barbero has been active in international consulting and business development primarily in Europe, the Balkans and the Middle East. He routinely travels to the Balkans and the Middle East to meet with senior political, security, and business leaders across these regions. He has testified several times before the United States Congress on security issues in the Balkans and the Middle East.

Upon the appointment of Lieutenant General Michael D. Barbero to the IFIMES Council, the Institute’s director Assist. Prof. Dr. Zijad Bećirović stated: “General Barbero is a remarkable personality who will further enrich and contribute to the work of IFIMES. Due to his invaluable experience and excellence in his military and civilian career, he will contribute to the work of the Institute specifically in the Middle East and the Balkans. General Barbero is a major advocate of NATO and believes that the US, Western Europe and NATO must do everything in their power to integrate the Balkans into Western institutions. We are proud that General Barbero is part of the IFIMES team.”

Lieutenant General Michael D. Barbero stated: “I am delighted to be part of the brilliant team of the International Institute for Middle East and Balkan Studies (IFIMES). I look forward to contributing to the development of IFIMES, as I believe the Institute has tremendous potential to help find common solutions to today’s most urgent issues in these regions. I am excited to work with the other members of the Institute to build on the impressive work done by IFIMES to date.”

IFIMES hold a special consultative status with the United Nations Economic and Social Council in New York (ECOSOC/UN) and is also the publisher of the international scientific journal “European Perspectives”.

Ljubljana, 22 April 2020

Link (ENG):https://www.ifimes.org/en/9797 (Press release: General Michael D. Barbero new member of IFIMES Council)

Immer dabei:

Die Pentagon Uni, vor allem von Bill Gates finanziert, wo man für das Pentagon, Versuche an Menschen organisierte

JHU, Gates&Co: Wissenschaftliche und moralische Kompetenz verwirktDie westlich infizierte Weltgemeinschaft hat sich für ihre Gesundheit und ihre Krankheiten über die Jahrzehnte vieles gefallen lassen. Auch die EU, die Europäische Kommission und die Regierungen haben sich auch hier am Vorbild der USA orientiert und die Gesundheitssysteme der Mitgliedsstaaten nach der „besten aller (kapitalistischen) Welten“ zugerichtet.Die Globalisierer à la JHU, Gates&Co haben den Anspruch, nicht zuletzt die wissenschaftliche und moralische Kompetenz und Autorität für die Gestaltung der globalen Verhältnisse der Menschheit nun endgültig verwirkt.Diese asoziale, unmenschliche, vielfach tödliche Un-Ordnung ist durch eine demokratische zu ersetzen. Wieder ist ein Anlass, ein Grund dafür da. Nutzen wir ihn! [41]

Seit 2007 gibt es den Impfstoff Cervarix von GlaxoSmithKline. Über beide Konzerne haben wir bereits berichtet und Frau Merkel war bereits Schirmherrin für die Impflobby Siehe: Impfallianz – Bill Gates und Merkel machen Pharmakonzerne mit Impfstoffen reich – zehntausende Mädchen als Testpersonen missbraucht

Karl Lauterbach (SPD) Berufsverbrecher, schon mit dem Schweine Grippe Betrug

Kurz nach der Entscheidung der CDU für eine Impfpflicht ging Karl Lauterbach‬, Gesundheitsexperte der ‪‎SPD‬ an die Öffentlichkeit. Er ist ein Lobbyist, denn Lauterbach war Aufsichtsratsmitglied bei den Rhön-Kliniken und zwar vom 2001 bis 2013. Mit rund 15 000 Beschäftigten wird Rhön künftig auf einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro kommen.

50.000 Operationen wurden abgesagt, weil Angst und Panik des Duo: Wieler, Drosten, inwischen peinlich ist.

23.04.2020, 06:39 Uhr

Betrug als System der Deutschen Regierung

Ein sehr ausführliches Gespräch mit Leon Lovelock. Über seine guten Fragen und das Interesse an dem, was gerade abgeht, habe ich mich sehr gefreut!

Doktorarbeit der TU München: Schon eine einfache OP-Maske mindert die Sauerstoffversorgung und gefährdet z.B. COPD- und Asthma-Patienten

Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP- Maske wird ausgeatmetes C02 rückgeatmet. Es kommt u.a. zu Müdigkeit, schnellerer Atmung Konzentrationsschwäche und schlechterer Feinmotorik. Menschen mit verminderter Lungenfunktion werden durch das Tragen solcher Masken gefährdet. Die Maske bei Infizierten schützt andere, aber belastet jeden der sie trägt erheblich.