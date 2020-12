Die Erpressung, der Deutschen, auch mit der Corona APP im Balkan, ein PR Agentur Betrugs Konzept

Gar Nichts ist.

Erste Regierung, ohne den „Dukanovic" Mafia Clan in Montenegro Erste Regierung in Montenegro, ohne die Georg Soros, Steinmeier Verbrecher Partei. des Dukanovic Clans Premierminister ist Zdravko Krivokapic Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 Merkel und ihre Corona-Paladine von Spahn und Söder bis Lauterbach, sie können es offensichtlich nicht. „Lafonatine: Corona-Kanzlerin ratlos." weiterlesen Montenegro Elects First Government Without Djukanovic Party Samir KajosevicPodgoricaBIRNDecember 4, 202016:42Parliament voted in a

TI: Steinmeier, schuf das vollkommen korrupte Mazedonien heute Alles normal im Korruptions Motor der Deutschen Weltweit. Typisches Erpressungs Schema, der USA; EU, auch mit Martin Schulz: Korrupt als Regierungs Form. Transparency International concludes the obvious: Huge Corruption in Macedonia when SDSM in power By Marija Nikolovska – December 9, 2020 0 On the international day of fighting corruption, Transparency International published its corruption

EU Arzneimittel Behörde EMA, Motor für gefährlichen Pharma Müll der Europa überschwemmt Von Kriminellen Pharma Vertretern geleitet, Quoten Frauen, die nur bestechlich sind. Der Remdisivir Betrug von der selben Donald Rumsfeld Firma des Pentagon, wie der Tamiflu Betrug. Wirkunglos, Nieren schädigend. Nur durch gefälschte Studien wie immer vermarktet und die korrupte EU Arzeimittel Behörder macht wie immer mit.. Jens Spahn, und die Ratten Abteilung im Gesundheits Ministerium

„Zivile Gesellschaft", NGO Mafia des CIA Robert Baer: CIA Operationen, um Nationalismus zu finanzieren und um Panik mit Kriminellen NGO's zuerzeugen ab 1991 July 15, 2015, 11:37 am Es weiß sowieso jeder im Balkan, wie die Amerikaner mit eingeflogenen und finanzierten Terroristen, korrupten und Kriminellen den Balkan zerstörten. Der Wohltätigkeitsverein (Ralph Hartmann) Sie ist eine Wohlfahrtseinrichtung der besonderen Art: die Central Intelligence

Bulgarien, legt Veto ein, das EU Betritts Gespräche mit Nord Mazedonien beginnen Man verlangt, das Mazedonien anerkennt, das Mazedonien, Bulgarische Wurzeln hat, was die Albaner Mafia, Zoran Zaev verweigert. Die sind halt zu blöde für Alles, im Steinmeier Modell Bulgaria: Macedonia's Government too stupid for us not to take advantage Gorazd Velkovski – October 26, 2020ttps://www.globalresearch.ca/why-bulgaria-veto-north-macedonia-eu-accession-did-not-block-nato-membership/5728510 Why Will Bulgaria Veto North Macedonia's EU Accession but Did Not Block Its

Einmal Ratte, immer Ratte: Von München, Albanien, dann im Irak und Syrien: James Jeffrey Nur Geschwätz, überall in seiner Laufbahn, mit seiner Deutschen Frau. ames Jeffrey hat Präsident Trump zwei Jahre lang angelogen Voltaire Netzwerk | 17. November 2020 EnglishEspañolfrançaisitalianoPortuguêsTürkçe Der ehemalige Sondergesandte von Präsident Donald Trump für Syrien und gegen Daesh, James Jeffrey, gab der Defense One [1], eine Woche nachdem er von seinem Amt enthoben wurde, ein Interview. Er erklärt

Georg Soros EU Verbrecher in Mazedonien, Fatmir Besini, Tetova: korrumpieren, privatisieren Alles Voll Idioten, mit Georg Soros Bildung, einer Mafia Uni in Tetova, bei Lalzim Destani, werden ale Minister installiert, welche nur Korruption und Betrugs zelebrieren. Fatmir Besimi was born in Tetovo, North Macedonia. He attended school in Tetovo and studied Economics at the Ss. Cyril and Methodius University of Skopje. His research thesis was on the

Ende eines 20 jährigen Telekom, Bestechungs und Investment Debakels im Balkan Für ein Trinkgeld, verkauft die Telekom, auch ihre Anteile in Rumänien, wo man in Albanien, auch nur einen Mafia Mobilfunk Betrieber kaufte, ihn schnell verkauften musste mit hohem Verlust According to the official press release, the French group will pay EUR 268 million to Deutsche Telekom on a debt-free, cash-free basis and subject to customary