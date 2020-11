Angela Merkels kriminelles Enterprise, zerstört Griechenland, für ihren Absatz der Betrugs Impfstoffe

November 2, 2020

von balkansurfer

Mit ihrem Erpressungs Modell hat Angela Merkel, und ihre Bande, in Eurpa, im Balkan, nicht nur die Wirtschaft zerstört, sondern Tausende ermordet und Kinder, Jugendliche, ihre Jugend geraubt. Schlimmer wie Hitler sit die Frau und ihre Bande. 30 % weniger Tote Kinder, weil die Eltern, einfach keinen Arzt besuchten, während dem sinnlosen Lockdown

Die Gehirnwäsche Programme der Deutschen Regierung für den Covid Betrug mit Matthew Harrington, von Edelman , Drosten und die Stiftung: Quant, Charite, Helmholtz

Alles Betrug und Pannik Mache, für die Mafia Pharma Geschäfte der Angela Merkel. Die Krankenhäuser sind extrem leer.

Pandemie? Fehlanzeige!

Veröffentlicht am 9. November 2020 von RK. Die Betten-Auslastung der Helios-Kliniken zeigt auf: Es gibt keine Pandemie von nationaler Tragweite in Deutschland. https://corona-transition.org/pandemie-fehlanzeige

Quelle:

In Zahlen: Covid-19 bei Helios – 7. November 2020

Helios-Kliniken decken Corona-Betrug auf: Keine Pandemie von nationaler Tragweite vorhanden – 4. November 2020

Verlassen der Wohnung nur mit Erlaubnis: Griechenland erneut im Lockdown

Chaos, Staus und andere Probleme

Am Ende ging es ganz schnell. Ab Samstag gilt in Griechenland ein landesweiter Lockdown. Die landesweite Massenquarantäne war zuletzt Anfang der Woche noch als Mittel mit „katastrophalen Folgen für die Wirtschaft“ ausgeschlossen worden. Lockdown in Griechenland bedeutet, dass für jedes Verlassen der Wohnung eine Erlaubnis vorliegen muss. Diese muss per SMS beantragt werden.

Die SMS an die Nummer 13033 muss über SIM-Karten der inländischen Mobilfunkanbieter versandt werden. Inhaber von ausländischen SIM-Karten, was für viele noch im Land befindliche Touristen zutreffen dürfte, werden angehalten, sich eine Prepaid SIM Karte eines griechischen Anbieters zu kaufen.

Alternativ können sich die Bürger einen Antrag auf Ausgangserlaubnis aus dem Internet herunterladen und dann, für jeden Ausgang erneut, per Hand ausfüllen. Problematisch für Menschen ohne Kenntnisse des Griechischen ist, dass sowohl die SMS als auch die Dokumente in griechischer Sprache ausgefüllt werden müssen.

Sechs Kategorien für die Ausnahmegenehmigung gibt es. Es ist erlaubt, eine Apotheke oder, nach Rücksprache, einen Arzt aufzusuchen. Supermärkte und ähnliche Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen besucht werden, wenn eine Hauslieferung nicht möglich ist. Erlaubt ist es auch, hilfsbedürftigen Menschen beizustehen oder Grundschüler zur Schule zu bringen. Alle weiterführenden Schulen und Universitäten sind geschlossen. Ebenfalls gestattet ist der Besuch eines geschiedenen Elternteils beim Kind oder die Teilnahme von maximal neun Personen an einer Beerdigung. Ebenso erlaubt ist ein Spaziergang mit maximal zwei Personen, wenn dieser der körperlichen Ertüchtigung oder dem Ausgang von Haustieren dient. Es ist auch gestattet, das Haus zum Füttern von Tieren zu verlassen. Die Einreise von Touristen ist allem Anschein nach weiter gestattet. Allerdings gibt es kaum Freizeitaktivitäten, die ausgeübt werden können.

Mit Beginn des erneuten Lockdown wurde über Cell Broadcast an sämtliche in griechischen Mobilfunknetzen angemeldeten Telefone eine Warnmeldung des Zivilschutzes verschickt. Alle im Land befindlichen Personen werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und nur bei den genehmigten Ausnahmen die Wohnung zu verlassen.

Fahrten außerhalb der Regionalregierungseinheit sind nur für berufliche Gründe, die Fahrt zu einer Beerdigung, sowie einmalig zur Rückkehr an den Wohnort oder zur Familienzusammenführung möglich. Als Regionalregierungseinheit definiert sind die früheren Nomos des Landes, welche mit der Verwaltungsreform zu Regionen zusammengefasst wurden. Pro PKW ist nur ein Fahrgast außer dem Fahrer selbst erlaubt. Ausnahmen gelten nur für minderjährige Kinder. Taxi-Fahrer dürfen ebenfalls nur einen Fahrgast mitnehmen.

Pro Verstoß 300 Euro Strafe

Im Gegensatz zum Frühjahr sind die Strafen für Vergehen gegen die Quarantäneregeln nun verdoppelt worden. So sind nun pro Vergehen 300 Euro fällig. Bei falschen Bestätigungen hinsichtlich der Berufstätigkeit erhöht sich die Strafe auf 500 Euro. Bei ersten Kontrollen wurden am Samstag im Athener Vorort Iliopoulis auf dem Wochenmarkt Strafgelder in Gesamthöhe von 18.000 Euro verhängt. Zwölf Marktstandbetreibern wurde befristet die Lizenz entzogen.

Im gesamten Land wurden bis Samstagabend 442 Verstöße gegen die Ausgangssperre und 1249 Verstöße gegen die Maskenpflicht mit Bußgeld belegt. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht liegt bereits vor, wenn die Maske nicht ordnungsgemäß Mund und Nase bedeckt. Diesbezüglich ist die griechische Polizei sehr streng geworden.

Vier Personen wurden festgenommen und bei zwanzig Einzelhandelsgeschäften gab es Verstöße gegen die Quarantäneregeln, acht verstießen gegen die Regeln für die Öffnungszeiten und fünf wurde wegen der Verstöße die Betriebserlaubnis entzogen.

Flucht aufs Land

Die griechischen Städte gleichen nun Geisterstädten. In den Tagen von der Verkündung des neuerlichen Lockdowns bis zum Inkrafttreten hatten sich dagegen andere Szenen abgespielt. In Bars wie in Heraklion auf Kreta hatten zahlreiche Gäste unter Missachtung der Abstandsregeln gefeiert. In Massen verließen die Bürger, wie in Athen, die Großstädte, um die Zeit des Lockdown auf dem Land zu verbringen. Griechische Medien beschrieben den Verkehr, der bis in die späte Nacht des Freitags verzeichnet wurde, als „größer als zur Weihnachtszeit“……..

https://www.heise.de/tp/features/Verlassen-der-Wohnung-nur-mit-Erlaubnis-Griechenland-erneut-im-Lockdown-4951327.html

Die Lockdowns ein totaler Blödsinn, brachten NIrgendwo etwas, nur viele Tote, durch Angst und Isolation und Bankrotte Firmen



Der Masken Schwindel



Was fällt auf?



Länder mit den strengsten staatlichen Maßnahmen haben weder einen flacheren Anstieg der Covid-19-Todeszahlen noch einen niedrigeren Peak — im Gegenteil! Darüber hinaus haben die strengeren Länder zum Herbst hin wieder stärker steigende Todesraten.



Was fällt auf?



https://www.rubikon.news/artikel/der-masken-schwindel



Berufs Kriminelle, übernahmen den Staat





Revolution von oben

PCR-Tests sind nicht nur ein Riesengeschäft, sondern werden auch missbraucht, um die Demokratie auszuhebeln.

von Hermann Ploppa



Foto: Africa Studio/Shutterstock.com



Früher fühlte man sich zuerst krank, dann ging man zum Arzt und wurde — vielleicht — geheilt. Heute versucht der Staat möglichst viele Menschen zu nötigen oder zu überreden, sich testen zu lassen. Das ist nicht nur ein lukrativer Nebenverdienst für Ärzte und Test-Hersteller — es stellt Menschen auch unter Generalverdacht, für andere ein Gesundheitsrisiko darzustellen.





………………….





Kurzarbeit statt Überlastung



Der zweite Lockdown wird nun also auch nicht mehr in erster Linie mit hoher Sterblichkeit durch Corona begründet, sondern damit dass man eine Überlastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern vermeiden will. Das hatten die Politiker bekanntlich schon als Begründung für den ersten Lockdown angeführt — es kam jedoch nicht zu einer Überbelegung der Intensivbetten. Im Gegenteil: die medizinischen Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt.



https://www.rubikon.news/artikel/revolution-von-oben

Ungarn wird russischen Corona-Impfstoff trotz Verbots der Europäischen Kommission kaufen 9.11.2020 06:30 Uhr

Oktober 28, 2020

von balkansurfer

In allen Balkan Ländern identisch: Geld gibts nur, wenn man mitmacht, und genügend korrupte Politiker wurden und werden seit Jahren über die Zivile Gesellschaft, des Georg Soros, auch von den Deutschen finanziert, (wie die Terroristen in Syrien) in Position gebracht. Die hoch kriminelle „Schock Therapie", des Georg Soros, trieb schon vor 30 Jahren, Teile