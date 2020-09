Die EU, Berlin wird vorgeführt: Kosovo, Serbien, USA für den Friedens Nobel Preis nominiert

Vor 10 Jahren, war die Berliner und EU Politik, schon die totale Unfähigkeit, und ausser Korruption, Dummheit und Geldvernichtung, brachten die Deutschen Gestalten Nichts im Balkan, seit 20 Jahren. Wen das Abkommen hält, wäre es tatsächlich eine grosse Sache, von Donald TrumpThe governments of the United States, Kosovo and Serbia have been nominated for the Nobel Peace Prize following the “economic normalization” pledges the two countries signed in the White House on September 4, 2020. The nomination was made by Swedish politician Magnus Jacobsson, who announced it on his social media on Friday. This is the… Serbien beendet, alle Militär Übungen mit der NATO und Dritten, wegen der permanenten Erpressung der EU, NATI Unknown, Balkanblog – 2 days agoDie Erpressung läuft wegen dem Lockdown, Abnahme der Betrugs PCR Tests, seit Monaten, gegen alle Balkan Länder. Oft nur mit Bestechung, Erpessung mit WHO, EU, IMF Gelder erreicht, inklusive der Erpressung mit angeblichen Risiko Gebieten, wo real die Krankenhäuser leer sind, die Ärzte wie auch in Spanien, Deutschland, keine Corona Patienten kennen. Mit oft uralten Fotos, hat man in Spanien, Kroatien, eine nicht vorhandene Party Stimmung zu erfinden, um den grossen Corona Betrug, mit facebook, Labor Viren zu vertuschen Serbia Quits Joint Military Exercise, Citing ‘Terrible EU Pr…Diese Ratte der Transatlaniker, hat mit Vorsatz den Kosovo Krieg organisiert, als er die NATO Besetzung und „Freie Fahrt“ von Serbien erpressen wollte, Ende 1998, ansonsten Bomben Krieg. Abschaum der Menschheit, mit seiner MSC Konferenz, wo sich die Kriegs geilen Hitler Nachfolger, für ihre Eroberungs Feldzüge absprechen und die Beute aufteilen 21.7.2020 „Resolve the issue […]