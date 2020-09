Größen Wahn des Richard Grenell im Balkan, der Altin Kurti nochmal mobbt

Der sogenannte Balkan Sonder Botschafter, wie Frank Wisner jun. ein billiger Show Spieler des Betruges und der Erpressung.

Dumm, korrupt, mit Jens Spahn verbunden, als Schwuchtel, wollte Richard Grenell, auch im Kosovo ein Ausgeh Verbot durch setzen, und Gebiets Tausch mit den Serben.

Die EU ist zu dumm für Alles, das sogar Leute wie Richard Grenell, etwas zustande bringen.Lawrence Wilkerson, erklärt:Richard Grenell has accused Kosovo opposition leader Albin Kurti of anti-americanism, following his refusal to support the deal signed by prime minister Avdullah Hoti at the White House. Kurti stated that his party does not recognize and will not implement commitments made by the current prime minister. He stressed that mediators should refrain from pushing… By Exit Staff Yesterday at 22:18At the request of Serbia, the US administration removed the terms “mutual recognition” and “Republic of Kosovo” from the draft document they had prepared for the two parties to sign at the White House on September 4, Kosovo TV KOHA reported on Monday. A draft document provided to KOHA states that “both parties commit to… By Exit Staff September 7, 2020März 26, 2020 von balkansurfer Die Amerikaner, erpressen alle Staaten (inklusive Ägypten), Ausgangs Sperren für die Corona Betrugs Show zu verhängen, was sich Albin Kurti verweigerte. Nun wurde er im grossen Betrugs Geschäft der Pharma und Finanz Mafia gestürzt, denn schon im Januar planten das die Amerikaner, als Strategisches Konzpet gegen Europa, Deutschland, China und Russland um die Wirtschaft zu […] Posted in: Allgemeines