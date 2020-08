Jens Spahn: Der „Corona“ Terror mit Erpressung und Betrug, ist ein Skandal in Europa

Willkürlich nur für Erpressung, erklärt man Regionen zu Risiko Gebieten, um die Betrugs Tests, von Drosten/Roche abzukaufen, die weder ein Infektion, noch einen Virus anzeigen können. Es gibt schon weider neue Terror Meldungen aus Österreich wo überstürzt Urlauber in ihre Heimat fuhren, obwohl die Krankenhäuser leer sind, seit Monaten, NIemand real an einer Grippe Erkrankung gestorben ist, Niemand den angeblich gefährlichen Virus finden kann. Aber den gesamten Tourismus, auch in Spanien zerstören, 100 Tausende von Lokalen, Hotels einfach ruiniert, für den korrupten Größenwahn, von gekauften Berufsverbrechern wie Jens Spah, der seit Monaten nur herumlügt, seine gefälschten Masken auch im Ausland absetzte.

Streit um Corona-Politik: Astronomische Fehlrechnungen

Die Politik hat sich bei den Maßnahmen gegen Corona auf den Rat von zu wenigen Fachleuten gestützt. Nötig ist ein breit aufgestelltes Expertengremium.

https://taz.de/Streit-um-Corona-Politik/!5701892/

2020 war es aber anders, da wurde erst verharmlost, und danach total überreagiert. Und das fast weltweit.

Die -unglaubwürdigen- Zustimmungsquoten der CDU/CSU sind angesichts dieser regierungsseitig zu verantwortbaren Schäden umso verwunderlicher, aber vielleicht ist das ja nur das Blöken der Schafe vor Eintreffen der Wirtschaftskrise?

Nun, die „einzige Oppositionspartei“ sah da ebenfalls nicht gut aus, sie hat eine riesige Chance durch das Mitblöken vertan. Ganz klar eigenverschuldet durch endlose Distanzeritis und Spaltung von Innen auf dem absteigenden Ast. Schade eigentlich.

Fazit: Der Corona-Gau war eine endlose Kette von Desinformation und Unfähigkeit, dient vor allem der Verängstigung der Menschen und der Etablierung von Totalüberwachung und Impfzwang.

Und man wird den Verdacht nicht los, dass da in ganz anderen Kreisen die Entscheidungen getroffen wurden als durch die gewählten Politiker.

Die NWO auf dem Vormarsch, Corona sei dank?

Police and hooligans clash in Serbia over handling of COVID-19, KosovoNicholas Waller, New Europe – 1 day ago Serbian police and hundreds of hooligans, disavowed by the opposition and non-partisan citizens, clashed for two nights of mayhem in Belgrade, leaving in their wake,… Read More » Angela Merkels; Zwangs Impfungs Pläne mit der EU, und in […]