TV Eigner: Ylli Ndroqi das Vermögen beschlagt, der Deutsche Mafia Boss: „Eugert Lazaj“ erschossen

Es gibt unzählige Verbrecher, die von der Deutschen SPD, Grünen Mafia einen Deutschen Pass erhielten, um Frauen – Drogen und Kinder Handel aufzubauen, was die SP, Grünen, bis heute als Kern Geschäft sehen, auch als Migranten Anwälte, mit unzähligen Organisationen, was schon mit dem Osmani Clan in Hamburg begann, Geschäft wurde.

Ilir Meta’s Drogen Kartelle von „Ylli Ndroqi“ alias Xhemail Pasmaçiu, Klement Balili, bis Altin Hajri bis Frank Walter Steinmeier

NEW DELHI, INDIA – APRIL 26: German Ambassador Michael Steiner with his wife Eliese Steiner during an art fusion charity concert – ’Sufiaana’ organised by Ammucare Charitable Trust (ACT) at Chinmaya Auditorium, Lodhi Road on April 26, 2014 in New Delhi, India. (Photo by Prabhas Roy/Hindustan Times via Getty Images)

Mord Drohungen von „Nard Koka“ gegen den Journalisten „Carlo Bollino, weil Fotos von Ilir Meta, mit Super Drogen Gangstern wie Altin Hajri und Xhevdet Troplini publik wurden

Ylli Ndroqi alias Xhemail Pasmaçiu, mit Ilir Meta (nun Staatspräsident)

Ylli Ndroqi, Eigentümer von „Ora TV“ und Financier des Ilir Meta, Steinmeier Drogen Kartelles wurde verhaftet.

Über EU, US, Berliner Politiker und Diplomaten: Die IEP – BND Kosovo 2007 Studie nennt diese Leute: Politisch – kriminelle Kuppelleute Zitat einen UN Polizei Beamten: „90% kommen nur wegen dem Geld. Die Motivation ist mäßig, es wird ständig rotiert, und die wirklich Guten bekommen wir sowieso nicht. Dienstjahre im Kosovo führen zu einem Karriere Knick.“ Anders gesagt: Man entsendet die dümmsten Idioten.

Special Anti-Corruption Prosecution Seizes RTV Ora Owner’s Assets

From: Exit News dje në 16:00 At the behest of the Special Anti-Corruption Prosecution Office (SPAK), the assets of Ylli Ndroqi, president of Ora Radio and Television, have been seized by the Albanian state police.Ndroqi was stopped by police on the morning of August 3. His lawyers claim this was so that the police could confiscate his vehicle.

According to SPAK, there is reasonable suspicion that Ndroqi, also known as Xhemail Pasmaciu, has been involved in criminal activity in Turkey, Italy, and Albania, and that his wealth has been accrued via this criminal activity.

SPAK alleges that Ndroqi, under the name of Xhemail Pasmaciu, has been arrested twice. He was detained in September 1998 in Istanbul for possession of 30.5 kg of heroin. Interpol Tirana confirmed that Ylli Bahri Ndroqi and Xhemail (Xhemal) Pasmaciu (Pasmaçiu), who was arrested in Turkey, were the same person. Additionally, a warrant for Ylli Ndroqi’s (alias Xhemail Pasmaciu) arrest for drug trafficking was released by the Milan prosecution in 2006. He was arrested on February 17, 2015.

SPAK confiscated several vehicles, apartments in Tirana and Durrës, several properties, as well as Ndroqi’s stocks in a number of companies, including RTV Ora. The companies will continue their normal activity but will be managed by the Agency for the Administration of Confiscated Assets (AAPSK).

Ndroqi’s attorneys have deemed the seizure “a politically motivated attack” that came due to Ndroqi’s ongoing suit against Veliaj. They said that Ndroqi would appeal the seizure at the Special Anti-Corruption Appeals Court.

Sipas informacionit zyrtar, biznesmeni jetonte në “Vila nr. 90”, me sipërfaqe 625,4 m2 e vlerë blerje 971 mijë e 97 Euro, që ndodhet në bllokun e tretë të kompleksit “Rolling Hills” në Farkë, ku u gjend pa jetë.

2004, erhielt er Deutsche Staatsbürgerschaft, gehört zu den Ratten im Visa Skandal. Die Entlassung aus der Albanischen Staatsbürgerschaft. Das wird mit Vorsatz, aufgebaut, wie der Visa Skandal schon zeigte, ebenso ab 2004, man hat vor allem SPD Paten, wie Steinmeier, Michael Roth, oder Knut Fleckenstein. Wer soll das glauben, das ein Albaner mit Deutschen Pass, 2 Extreme Luxus Autos in Düsseldorf anmeldet, Niemand merkt es, obwohl in Hamburg, sehr viele solcher Gestalte Luxus Autos angemeldet haben, Hartz IV kassieren.

Më 30 korrik 2020, biznesmeni 37 vjeçar, Eugert Lazaj, është gjetur pa jetë në vilën e tij në private, brenda kompleksit rezidencial “Rolling Hills” në Farkë-Tiranë, me 1 armë pranë vehtes, që sipas të dhënave të para policore, dyshohet se është vetëvrarë.

Jede Tätigkeit war dem Verbrecher Eugert Lazaj, in Albanien untersagt:

OFFIZIELLE DOKUMENTE / Ab dem 20. Dezember 2018 überwachten die besonderen Dienste den Geschäftsmann des Resorts „Adorions Palace“ als ausländischen Staatsbürger, dem keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und Tätigkeit auf dem Gebiet Albaniens erteilt worden war. und mit der Verordnung Nr. 07/1 vom 17.01.2019 musste er Albanien verlassen; während er am 26. November 2004 im Alter von 21 Jahren die albanische Staatsbürgerschaft verlassen hatte Noch ein Super Drogen Schmuggler, der in Deutschland eigene Netzwerke aufbaute Eugert Lazaj, der Düsseldorf mit Drogen kontrolliert, die Auto Nummern sind unten zusehen, was in Deutschland geduldet wird. Rolls Roce. D GE 650 und Lamborgini: D ON 83 ! Deutschland hat eine Mafia Klientel Polizei und Justiz, wie in einer Bananenrepublik, was Angel Merkel als „Werte“ verkauft, wo sie sich mit jeden Verbrecher trifft, wie Steinmeier. Er hatte einen Räumungs Befehl für sein Luxus Villa, neben der Skandal Villa in den „Rollings Hill“ erhalten, wo auch die Ex-EU Botschafterin vor 3 Jahren eine weit überteuerte Villa kaufte. Eugert Lazaj Detaje nga vetëvrasja e pronarit të kompleksit luksoz në Tiranë/ 37-vjeçari kishte urdhër dëbimi, ja pse iu refuzua leja e përhershme Das Deutsche Drogen System, mit der Kosovo Mafia und Kinder, wie Frauenhandel. Angeberei, der primitivsten Clans die man finden kann, wie bei den Roma’s in Rumänien und Deutschland der berüchtigte Shiak Clan, mit Hekuran Hoxha and Recep Pacolli Palace, near Tirana