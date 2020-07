Griechenland schliesst die Grenze zu „Nord Mazedonien“ aus Albanien bis 4. August 2020:

Auch der Waren Verkehr, läuft von Serbien, Bosnien über Mazedonien, nach Griechenland, zum Hafen von Saloniki, der wohl sabotiert werden soll, weil auch der Hafen in Piräus, unter China Kontrolle ist, aber auch Bar, in Montenegro. Ebenso sind Einreisen aus Albanien verboten, für Albaner auch Einreisen nach Montenegro. Gründlich wurde der Griechische Tourismus zerstört, durch die korrupte Regierung, welche den USA und EU Gestalten für Geld jedes Wunsch erfüllt. Von der NATO, Pentagon überall diese Einschüchterung, bezahlte Medien PR und Mobbing gegen angebliche Verschwörungs Theorethiker. Von Oben gefordert, das die Gemeinden, ihre Totes Meldungen an die Vorgaben, der jeweiligen Regierungs Verbrecher anpassen.

RKI fordert von Kommunen verfälschende Todesmeldungen

Aus den amtlichen Krefelder Covid-19 Meldungen vom 6.7.2020:

„Obwohl es laut Feststellung des städtischen Fachbereichs Gesundheit keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen gibt, muss die Zahl der Verstorbenen systemrelevant um einen Fall auf nun 23 heraufgesetzt werden, um die Statistik an die des Robert-Koch-Institutes anzupassen. Grund ist, dass Personen, die einmal positiv auf das Coronavirus getestet wurden und später versterben grundsätzlich in dieser Statistik aufgeführt werden. Im vorliegenden Krefelder Todesfall galt die Person (mittleren Alters und mit multiplen Vorerkrankungen) nachdem es mehrfach negative Testergebnisse gab inzwischen seit längerem als genesen.“

Border crossing with Greece closed until August 4th

Тhe Medzitlija/Niki border crossing between Macedonia and Greece is closed for passenger and freight transport as of Wednesday at midnight until August 4 as a result of the new protocols of the Greek government for COVID-19 restrictive measures.

All passenger and freight vehicles planning to enter and exit Greece during this period should do so at the Evzoni border crossing, the Interior Ministry said.

Wenn die Familien ihre Arbeit verlieren, ua. durch die dreisten Betrugs Privatisierungen, oder nun durch unnötige Reisewarnungen, hat Abkehr des Balkan zur EU und NATO zu Folge. Einfach Idioten regieren überall. Die Österreicher, wollen sich einschleimen, bei den Hintermännern, des Verbrechens. Reisewarnungen für Bosnien-Herzegowina, Serbien, Albanien, Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro Berichte über mögliche Reisewarnungen für […]

An den Grenzübergängen nach Griechenland gelten ab dem 22 Juli 2020 strengere Maßnahmen, die auch griechische Bürger betreffen.

Im Rahmen der Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 unter Kontrolle zu halten, wurden in Griechenland ab Mitternacht des 21 Juli 2020 an den Einreisestellen des Landes an den Festlandgrenzen drei neue Maßnahmen in Kraft gesetzt.

Derweilen kehrten ab dem 21 Juli 2020 auch die „Bulletins“ des Staatssekretärs für Zivilschutz, Nikos Chardalias, bezüglich des Coronavirus in Griechenland zurück. Die Bekanntmachungen sollen gemäß der Planung wöchentlich jeden Dienstag um 13 Uhr mittags erfolgen.

Ausreisende Landarbeiter dürfen nicht nach Griechenland zurückkehren

Regierungssprecher Stelios Petsas gab am 21 Juli 2020 bekannt:

Ab 00:00 Uhr des 22 Juli bis einschließlich zum 04 August 2020 wird die Einreise nach Griechenland für essentielle Bewegungen fortan von sechs Grenzübergängen gestattet sein, nämlich konkret: Kakavia (Albanien) Krystallopigi (Albanien) Evzoni (Nordmazedonien) Promachonas (Bulgarien) Nymfea (Bulgarien) Kipi (Türkei)

Die griechischen Bürger sowie alle, die eine Aufenthaltserlaubnis, aber auch alle, die einen „Landsleute-Ausweis“ haben, sind verpflichtet, das vorgesehene Einreiseformular (PLF) auszufüllen, was elektronisch geschieht, sowie auch die elektronische Kurzbewegungsankündigung, was unter der selben Adresse (URL) erfolgt.

Die Landarbeiter, die sich im Land befinden und es vor dem 04 August 2020 verlassen, werden bis auf weiteres nicht die Möglichkeit haben, nach Griechenland zurückzukehren.

Albaniens Regierung ergriff erste Sondermaßnahmen zur Hemmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID 19.

Albanien befindet sich im Zustand einer Panik, da die Pandemie des Coronavirus Covid-19 für die dritte aufeinanderfolgende Woche ohne keinerlei Anzeichen eines Rückgangs über das Land fegt.

Angesichts der sich gestaltet habenden sehr schwierigen Lage schritt am 20 Juli 2020 das Gesundheitsministerium zur Ergreifung der ersten Maßnahmen.

Einbruch des Tourismus Leere Strände in Griechenland

Die Entwicklungen hinsichtlich der Vertretung der Volvo in Griechenland verlaufen nicht zuletzt nach den von dem Coronavirus herbeigeführten neuen Gegebenheiten rapide.

Informationen zufolge befindet die Führung der Volvo Europe sich in fortgeschrittenen Diskussionen mit einem großen griechischen Unternehmenskonzern, fast vereinbart habend, die Vertretung des Fahrzeugherstellers in Griechenland zu übernehmen.

Das bedeutet praktisch auch den unternehmerischen Rückzug der „Muttergesellschaft“ aus Griechenland, da die „Volvo Car Hellas“ eine Tochtergesellschaft der Volvo ist.

Strafanzeigen wegen Regierungskritik in Griechenland

Kritische Äußerungen im Internet werden verfolgt. Journalisten stehen unter Druck. Alles, was sie sagen oder schreiben, kann gegen sie verwendet werden

Wassilis Aswestopoulos

Die Weiterleitung der Stellungnahme an internationale Verbände steht auch im Zusammenhang mit bereits bestehenden Protesten internationaler Journalistenverbände gegen die griechische Regierung. Diese werfen der Regierung Mitsotakis vor, dass sie mit CoVid19 Hilfen selektiv die regierungsnahen Medien fördern, und die kritischen Medien ohne jegliche Unterstützung lasse.

Die Bundesregierung zu kritisieren ist noch keine Straftat. Man ist vorläufig „nur“ „Verschwörungstheoretiker“ (Verschwörungstheorie ist alles, was der Regierungssprecher anders ausgedrückt hätte).

Das wird sich aber wohl bald in der EU alles angleichen:

https://norberthaering.de/medienversagen/eu-verspricht-mehr-zensur/

Überhaupt ist Norbert Härings Seite https://norberthaering.de/ sehr erleuchtend.