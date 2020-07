3 Tage Proteste in Belgrad, gegen die EU, US erpressten Corona Einschränkungen

Police and hooligans clash in Serbia over handling of COVID-19, KosovoNicholas Waller, New Europe – 1 day ago

Serbian police and hundreds of hooligans, disavowed by the opposition and non-partisan citizens, clashed for two nights of mayhem in Belgrade, leaving in their wake,… Read More »

Angela Merkels; Zwangs Impfungs Pläne mit der EU, und in Belgrad demonstrieren Jugendliche weil die Pups geschlossen wurde.

Im Gegensatz, zu den AntiFa Plünderungen in Stuttgart, protestieren in Serbien, die Jugend, weil durch die Corona Erpressungen, der NATO, des Pentagon, von Richard Grenell, die „Pups“ erneut geschlossen wurden, obwohl es fast immer Fehl Alarm ist, mit den Betrugs PCR Streifen, ein Milliarden Geschäft. Angela Merkel, die EU Banden, lügen herum, das es solche Zwangsimpfstoff Planungen von der EU Commission im September 2019, ebenso gab, nicht nur durch die Mafiöse WEF Konferenzen, oder dem EVENT 201.



Der grösste Betrug der Geschichte, durch vollkommen korrupte Politiker, um hohen Milliarden Diebstahl mit der Pharma Mafia zu vertuschen und durch „Angst, Panik“ Zwangs Impfungen durch zusetzen, nachdem Modell von „Anthrax“ Impfungen in den USA vor fast 20 Jahren, oder mit der Schweinegrippe. Die Anthrax, Panik machte, führte dazu das 4 Millionen Beamte, Militär Zwangs geimpft wurden, mit einem Betrugs Impfstoff, wo in Folge 250.000 Militär, Dienst unfähig wurden, am „Gold War Syndrom“. Die wahren Hintermänner, rund um Donald Rumsfeld, seiner Betrugs Pharma Firma, Gileach, stellten später nicht nur das Tamiflu Betrugs Mittel her, sondern erkauften sich bei der korrupten EU, eine vorläufige Zulassung, für ihr ebenso sinnlosen Ebola Mittel „Remdesivir“: Die selben Drehbuch Schreiber heute, sind wieder aktiv, inklusive: Fauci, Robert Kadlec,oder Richard Hatchett (heute Cepi Chef) sind gut geschmiert von Angela Merkel, der korrupten und unfähigen Ursula von der Leyen. Dick Cheney, damals auch dabei, heute schwer krank. Lauter Geschäftemacher, u.a. mit Haliburton. Eine Bio Waffen Forschung von DARPA, denn auch die Pharma Tarn Betrugsfirmen: CureVac, Biontech, erhielten für die Kampfmittel Forschung, direkt Pentagon Gelder, haben Forschungs Lizensen für Menschen Versuche, für einen angeblichen RNA Corona Impfstoff.



Viren Kriegsführung Richard Hatchett, Avril Haines, Tom Inglesby, Donald Rumsfeld von „Anthrax, Ebola bis Corona



Die korrupte EU Commission, will man allen Mitteln, Zwangsimpfungen in der EU einführen, Apps, ein Neben Effekt der Betrugs Digitaliisierung, oder dem Betrug mit Klima, E – Autos, Wind-, Solar Kraft



ROADMAP ÜBER IMPFUNG

Letzte Aktualisierung: Q3 2019

ROADMAP FÜR DIE UMSETZUNG VON MASSNAHMEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION AUF DER GRUNDLAGE DER KOMMISSION

KOMMUNIKATION UND EMPFEHLUNG DES RATES ZUR STÄRKUNG DER ZUSAMMENARBEIT GEGEN DEN IMPFSTOFF VERMEIDBARE KRANKHEITEN

https://www.maurizioblondet.it/wp-co…admap_en-1.pdf

Der Corona-Missionar Christian Drosten und George W. Bush haben vieles gemeinsam — vor allem starkes Sendungsbewusstsein und einen massiven Glaubenseifer. 10.07.2020 von Peter Frey

Dass das Ganze sogar eine globale Angelegenheit werden soll, darauf weist auch das Vaccine Confidence Project hin. Im Rahmen einer Studie soll das Projekt weltweit die Stimmung in der Bevölkerung bezüglich der Corona-Pandemie einfangen und Einstellungen zu Impfungen generell und zu den neuen Covid-19-Impfungen im Besonderen abfragen. Die Aussage von Bill Gates im deutschen Fernsehen, er wolle sieben Milliarden Menschen impfen, macht vor diesem Hintergrund endlich Sinn.

Das WHO-Regionalbüro für Europa, das im Rahmen der Plenartagung über den Stand der Aktivitäten, einschließlich des Überprüfungsprozesses des Europäischen Impfstoffaktionsplans, berichtete, kam zu dem Fazit, es müsse noch mehr Zeit für das Thema Impfungen aufgewendet werden, denn nur so ließe sich schließlich der in der „Roadmap on Vaccination“ für 2022 geplante EU-Impfausweis realisieren.

………………………

In die gleiche Kerbe schlägt auch der Impfstoffgipfel vom 12. September 2019, zu dem 400 hochrangige Teilnehmer aus aller Welt geladen waren, darunter Nanette Cocero, die Präsidentin der Impfstoffgruppe von Pfizer Biopharmaceuticals; Seth Berkley, Leiter der GAVI Impfstoffallianz; Joe Carell, Geschäftsführer für globale Politik bei der Bill & Melinda Gates Stiftung; Jason Hirsch, Manager für öffentliche Ordnung bei Facebook, um nur einige der illustren Gäste zu nennen.



https://www.rubikon.news/artikel/die-realitat-der-verschworung

Randale in Athen ebenso

Wozu nützliche Idioten gut sind: Anila Fichter, glaubt jedes Unfug, erzählt naiv im Deutschen TV, wie radikal, man ohne Aufsicht manipuliert, ohne Kontrolle, das selbe Verbrechen durch Heiko Maas, schlimmer wie in der NAZI Zeit, oder in totalitären Regimen. Wer das Antrax Geschäfts Modell versteht, die Fakten nachliest, wie Geheimdienste, NATO, Pentagon und Geschäftemacher sowas organisieren, für Milliarden Profite der hat auch dei „Corona“ Übung“ verstanden“



Viren Kriegsführung Richard Hatchett, Avril Haines, Tom Inglesby, Donald Rumsfeld von „Anthrax, Ebola bis Corona“





Global Capitalism, “World Government” and the Corona CrisisBy Prof Michel Chossudovsky, June 03, 2020 VideoIt’s Not an Epidemic, It’s An Operation

US Secretary of State Mike Pompeo (slip of the tongue) tacitly admits in a somewhat contradictory statement that the COVID-19 is a “Live Exercise”, an “Operation”:

“This is not about retribution,… This matter is going forward — we are in a live exercise here to get this right.”

Die Medien Gehirnwäsche Programme, Non Stop auf dem Kanal, in den gekauften Medien, laufen genauso, mit unzähligen „Journalisten“ die gezielt sofort Artikel schreiben, wenn eine der Lügen enttarnt sind, so rund um das Coron Patent für Impfstoffe, vom 20.11.2019 für das Pirbright Institut, das 5 Tage zuvor erneut von der Bill Gates Stiftung, neue Millionen erhielt, wo sofort gegen Artikel in der SZ, Reuters erschienen, welche das abstritten. Windows Computer der Regierung, Institutionen sind Spionage Programme, und das wollte der Berufsverbrecher Bill Gates, natürlich sofort erneut an der Sache beteiligen, wo angeblich GSK, diese Lizenz bereits kaufte, der Schweine Grippe Impfstoff Betrüger, wo ebenfalls Bill Gates, und Hedge Funds beteiligt sind.

Von der EU finanziert, vollkommen unbekannt, wer das leitet, aber Alles höchste Pentagon, NATO, CIA Leute im Beirat mit der gekauften PR Show, des Hirnlosen Nichts: Anila Fichter, aus Aushänge Schild, Firmen Sitz in den USA, US Geheimdienst Software, wo Website, Videos, Beiträge, mit einem Grünen, oder Roten Häckchen versehen werden, als auch gelöscht werden.

Nachdem Richard Greenwell, Europa verlässte, der Aufpasser für die Corona Krise, Erpresser und Kontroleur, werden die Leute mutiger.

Wer kontrolliert diese Gehirnwäsche Programme, im Corona Betrug: Alles höchste Leute, der übelsten Krieg, Lügen und Manipulations Kaste!

Our Advisory Board



Members of the advisory board provide strategic advice to NewsGuard. They play no role in the determinations of ratings or the Nutrition Label write ups of websites unless otherwise noted.