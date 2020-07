Deutsche Politiker, Professoren und der Organhandel mit der KLA-UCK im Kosovo

Alles muss vertuscht werden, obwohl man die Namen weiß und sogar eine ZDF Dokument gibt es, den Dirk Marty Bericht und die KFOR – NATO Banden vertuschten die Umtriebe der Hashim Thaci Leute, obwohl die Banden ein Stockwerk hatten im Mutter Theresa Krankenhaus in Tirana, hermetisch abgeschirmt. Folgen der Franz Josef Strauss Besuche: Entwicklungshilfe gegen Waffen ab 1987 und Ausbildung für die Drogen Kartelle und Terroristen. Michael Steiner, erhielt eine junge Frau vom Verbrecher Clan Gashi/Thaci und schon wurde nicht mehr in diesen Verbrechen ermittelt. Motor des Verbrechens bis heute: Die Deutsche SPD, mit den gekauften EU Georg Soros Gestalten.

Viele Kosovo und Albanische Räuber Clans, welche Kirchen ausraubten, starben an Krebs, oft komplette Verbrecher Famlien wie die „Kurtis“ *****

Hashim Thaci Partner und der Arzt: Shaip Muja

Die Medicus-Klinik nahm einen Sonderstatus ein und befand sich unter der Schirmherrschaft des kosovarischen Gesundheitsministeriums. Sie besaß Lizenzen für Operationen.[76] Finanziert wurde die Medicus-Klinik, für die mit der Bezeichnung „Klinika Gjermane“ („Deutsche Klinik“)[57][151] geworben wurde, laut einer ZDF-Reportage von 2011 durch einen deutschen Urologen.[57] Im Handelsregister von Priština war der deutsche Arzt und Professor, Manfred Beer,[118] als Eigentümer der Klinik eingetragen.[151] Obwohl der deutsche Urologe Besitzer der Medicus-Klinik war, stritt Beer ab, über den illegalen Organhandel aufgeklärt worden zu sein.[152][153][154] Er habe erst nach der Schließung der Klinik erfahren, dass dort Transplantationen durchgeführt wurden. Laut Bericht des Spiegels von 2012 lässt sich aus E-Mails zwischen ihm und Lutfi Dervishi, laut Handelsregister sein Stellvertreter[118] und Miteigentümer der Klinik[155], das Gegenteil schließen. Ein Vorermittlungsverfahren gegen ihn war 2011, laut Spiegel noch in Unkenntnis der E-Mails, eingestellt worden, nachdem ein deutscher Organempfänger sich geweigert hatte auszusagen. Der deutsche Finanzier der Klink hat selbst noch wenige Jahre zuvor in einer deutschen Klinik auch Nieren transplantiert. Laut Aussagen des Medicus-Bevollmächtigten habe er drei Millionen Euro in das Hospital investiert und auch mitgeholfen, Ärzte zu finden, die in der Klinik Operationssäle mieten konnten.[151]

Hashim Thaci, Kosovo’s Organ Trafficking Boss

The Council of Europe’s rapporteur Dick Marty has accused Hashim Thaci, Kosovo’s self-styled prime minister, of heading a mafia-like operation that included murdering captives, mainly Serbs, to sell their organs on the black market. But will it matter, asks James Jatras.

One can’t help but wonder how many times we have to be hit over the head before it begins to sink in that America’s intervention in Kosovo was based on a pack of lies from the start. The “accepted” narrative of Kosovo as the great success story parades under the headline: U.S. and NATO Allies Nobly Stepped in to Stop Genocide by Evil Serbs. The reality was U.S. Dragged NATO Allies Kicking and Screaming Into Support for Muslim Mafia Committing Genocide Against Christian Serbs.

Comes now the Council of Europe’s human rights investigator Dick Marty with damning accusations that Hashim Thaci , a/k/a Gjarpër (“ Snake ”), currently masquerading as “prime minister” of the illegal separatist administration in Pristina, heads a “mafia-like” operation that included murdering captives, mainly Serbs, to sell their organs on the black market. Is even that ghoulish revelation enough to force a reconsideration of the preening self-justification of a “humanitarian” intervention most Americans have long since forgotten? We can hope. But did the plotted attack on Fort Dix changes any minds? No. Now we have organ trafficking. Let’s remember the organ-trafficking story first broke over two years ago and seemed to be withering away in the face of brazen stonewalling by „authorities“ in Pristina and Tirana (with full backing from Washington, of course.)



Gruseliger Organklau im Kosovo: „Menschen verschwunden, als UN und Nato da waren“

Ermittlungen des Haager Tribunals ab 2003

Im Jahr 2003 erhielt der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY, IStGHJ, auch „Haager Tribunal“) in Den Haag, so gab die ehemalige Chefanklägerin am Haager Tribunal Carla Del Ponte im Jahr 2008 an, von „glaubwürdigen Journalisten“ Informationen, „dass im Kosovo nach dem 12. Juni 1999, als NATO-Truppen ins Kosovo einmarschierten, zwischen 100 und 300 Menschen entführt und anschließend nach Nordalbanien verschleppt wurden“ (Human Rights Watch).[61] Del Ponte war in dieser Zeit unter anderem mit dem politisch brisanten, umfangreichen und vielbeachteten „Milošević-Prozess“ des Haager Tribunals beschäftigt. Sie hatte am 29. Juni 2001 die Anklageschrift gegen Slobodan Milošević und vier andere serbisch-jugoslawische Führungskräfte bearbeitet,[78] die erste internationale Anklage, die gegen ein regierendes Staatsoberhaupt erhoben worden war.[79] Del Ponte soll die Organhandel-Vorwürfe nach eigener Angabe zunächst für unwahrscheinlich und „nicht möglich“ gehalten haben,[80][2] ließ aber „ihre Leute zumindest weiterermitteln“,[2] zumal ihr Spezialisten versichert haben sollen, dass weniger die Entnahme von Organen medizinisch schwierig sei, als eher deren Konservierung.[80]

